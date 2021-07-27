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KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI - Son Dakika

KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

27.07.2021 01:17

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Berkay Ç. yönetimindeki 41 YA 203 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada Melike C.'nin kullandığı 41 BP 299 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobil de kaldırıma çarptı. Kaza nedeniyle otomobil içerisinde bulunan Melike C., eşi İlker C., çocukları Alya C. ve Duru C. ile diğer otomobilde bulunan Berkay Ç. ve Tuğçe K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI
KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

Otomobil, Kocaeli, Söğüt, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ-KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI - Son Dakika


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