Son Dakika Haberleri: Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

4 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Ocaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Bölükbaşı yönetimindeki 58 NT 019 plakalı otomobil, Nihat Gür yönetimindeki 06 R 9374 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücüde yaralanırken, yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrkenildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:47 Kaynak: İHA

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