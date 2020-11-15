Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
15.11.2020 17:53
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Zonguldak- İstanbul karayolu Kandilli kavşağında meydana geldi. Yavuz Kargıdanoğlu yönetimindeki 34 NE 0316 plakalı otomobil, Uğur Sönmez yönetimindeki 67 ABC 061 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra takla atarak ters dönüp sürüklendi. Kazada araçtan fırlayan Uğur Sönmez ile diğer araç sürücüsü Yavuz Kargıdanoğlu ve Hatice Kargıdanoğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Uğur Sönmez'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
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