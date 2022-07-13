Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Ocaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 06 DM 5624 plakalı otomobil, aynı istikametten kavşaktan dönmeye çalışan 06 AZ 2824 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaralıları uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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