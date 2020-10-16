Kavşakta iki otomobil çarpıştı, o anlar kamerada - Son Dakika

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, o anlar kamerada
16.10.2020 11:02
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kavşakta 2 otomobil çarpışırken, bir araç çarpışmanın etkisiyle takla attı.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kavşakta 2 otomobil çarpışırken, bir araç çarpışmanın etkisiyle takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza sabah saatlerinde, Gölcük Değirmendere Topçular Mahallesi Orkide ve Eren sokağın kesiştiği yolda meydana geldi. Ozan B. idaresindeki 41 RY 355 plakalı otomobil Sefa K. idaresindeki 41 AET 257 otomobil çarpıştı. Sefa K.?nın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle takla attı. Kazayı görenler yardıma koşarken, Sefa K. araçtan çıkarıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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