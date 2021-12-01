Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar, araçlar hurdaya döndü - Son Dakika

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar, araçlar hurdaya döndü
01.12.2021 11:56
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kavşakta kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kavşakta kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Perşembe Işıklı Kavşağında akşam saat 21.00 sıralarında H.A.(47)'nın hakimiyetindeki 06 DZ 4356 plakalı araç ile S. D.(32)' nin hakimiyetindeki 06 ABM 570 plaka araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken yaralanan iki sürücü olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK
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