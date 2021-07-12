KAVŞAKTA KAZA YAPAN TIR'LARDAN BİRİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde iki TIR çarpışırken, araçlardan biri çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.Kaza, Pazaryeri ilçesi kavşağında meydana geldi. İbrahim Emiroğlu (40) yönetimindeki 11 EL 514 plakalı TIR ile Yusuf Kurt (51) yönetimindeki 01 BOA 89 plakalı TIR, kavşakta çarpıştı. İbrahim Emiroğlu'nun kullandığı TIR, kaza sonrası devrilerek yan yatarken araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın güçlükle söndürüldü. Emiroğlu'nun kullandığı TIR yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Yusuf Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.