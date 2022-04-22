Kavşakta kırmızı ışık ihlali: 4 yaralı - Son Dakika
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Kavşakta kırmızı ışık ihlali: 4 yaralı

22.04.2022 17:22
Kavşakta kırmızı ışık ihlali: 4 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçe girişi Mantarlı kavşakta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçe girişi Mantarlı kavşakta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Korkuteli istikametine gelen Muharrem Fırtına (43) idaresinde 64 AAN 289 Plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca, Sanayi sitesi istikametinden Antalya İstikametine giden Ramazan Eryılmaz (31) idaresindeki 07 RE 463 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kazada 64 AAN 289 plakalı araç sürücüsü Muharrem Fırtına ile 07 RE 463 plakalı araç içinde bulunan sürücü Ramazan Eryılmaz, yanında bulunan eşi İlkay Eryılmaz (28) ve kızı Mustafa İlter Eryılmaz (1) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kavşakta kırmızı ışık ihlali: 4 yaralı
Kavşakta kırmızı ışık ihlali: 4 yaralı
Kavşakta kırmızı ışık ihlali: 4 yaralı
Kavşakta kırmızı ışık ihlali: 4 yaralı

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Ramazan Eryılmaz, Korkuteli, Fırtına, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta kırmızı ışık ihlali: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavşakta kırmızı ışık ihlali: 4 yaralı - Son Dakika
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