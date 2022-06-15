Kavşakta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı

Kocaeli'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Akmeşe Yolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Y. idaresindeki 06 DZ 2963 plakalı Ford marka minibüs ile N.Ö. yönetimindeki 41 KN 702 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın içerisinde yolcu olarak bulunan R.U.'nun yaralı olduğu tespit edildi. R.U., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ