Kavşakta minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı - Son Dakika
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Kavşakta minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Ahmet Ayyılmaz, ağır yaralandı.

Kavşakta minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Ahmet Ayyılmaz, ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 85 Sokak'taki kavşakta meydana geldi. Ara sokaktan kontrolsüz şekilde Sakarya Caddesi'ne çıkan İsmet Ö. yönetimindeki 09 RS 619 plakalı minibüs, Ahmet Ayyılmaz'ın kullandığı 09 ACY 488 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü Ayyılmaz ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ayyılmaz'a ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Ayyılmaz, daha sonra ambulansa, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. Ayyılmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, minibüs sürücüsü İsmet Ö.'yü gözaltına aldı.


Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:50 Kaynak: DHA
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