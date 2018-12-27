Son Dakika Haberleri: Kavşakta, Öğrenci Servisi ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 12 Yaralı

Kavşakta, Öğrenci Servisi ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 12 Yaralı

51 dakika önce

TOKAT'ta öğrenci servis minibüsüyle halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.

Kavşakta, Öğrenci Servisi ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 12 Yaralı, System.String[]
TOKAT'ta öğrenci servis minibüsüyle halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Yeni Gaziosmanpaşa kavşağında meydana geldi. Pınarlı ve Gaziosmanpaşa köylerinden aldığı öğrencileri kent merkezine taşıyan Musa Özer yönetimindeki 60 S 0028 servis minibüsü, Orhan Güzel yönetimindeki 60 H 0161 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada, sürücü Musa Özer ile araçtaki 11 öğrenci yaralandı. 

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla  Tokat Devlet ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:04 Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel
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