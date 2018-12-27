Kavşakta, Öğrenci Servisi ile Halk Otobüsü Çarpıştı: 12 Yaralı
2 saat önce
TOKAT'ta öğrenci servis minibüsüyle halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.
TOKAT'ta öğrenci servis minibüsüyle halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 11'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Yeni Gaziosmanpaşa
kavşağında meydana geldi. Pınarlı
ve Gaziosmanpaşa köylerinden aldığı öğrencileri kent merkezine taşıyan Musa Özer
yönetimindeki 60 S 0028 servis minibüsü, Orhan Güzel yönetimindeki 60 H 0161 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada, sürücü Musa Özer ile araçtaki 11 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tokat
Devlet ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:42 Kaynak: DHA
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