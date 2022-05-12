KAVŞAKTA OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

DÜZCE'de, kavşakta dönen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Okan Karagülle yaralandı. Kaza saat 21.30 sıralarında Darıcı Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarı Düzce Şehirlerarası Terminali kavşağında meydana geldi. Okan Karagülle idaresindeki 81 AAZ 612 plakalı motosiklet, otogar istikametine dönmeye çalışan Can Çakmak idaresindeki 34 BOV 998 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü yola düşerken, kaskı başından çıkarak 10 metre uzağa fırladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karagülle tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.