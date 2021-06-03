Kavşakta otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika

Kavşakta otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Önce bisikletli şahsa ardından park halindeki araçlara çarptı

1 kişinin öldüğü kaza kameralara böyle yansıdı

DÜZCE - Düzce'de kavşağa kontrolsüz giren otomobil, bisikletli bir şahsa çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Ağır yaralanan bisikletli şahsın hayatını kaybetti kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Düzce Cedidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nabi sokak üzerinde seyir halinde olan Mehmet Zeki S. idaresindeki 81 AS 715 plakalı otomobil ile General Mithat Sokak üzerinden seyir halinde olan Yaşar Özcan idaresindeki bisikletli kavşağa kontrolsüz girince, otomobil bisikletliye çarptı. Çarpışmanın etkisi ile bisikletli aracın üzerine düşünce, Mehmet Zeki S. fren yerine gaza basınca park halindeki Z.D.'ye ait 81 BZ 131 plakalı Peugeot marka otomobil ile R.Z.'ye ait 81 ABL 041 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekipleri bisiklet sürücüsü Yaşar Özcan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Mehmet Zeki S. polis ekiplerince gözaltına alınırken, otomobil çekici ile kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, bisikletli Yaşar Özcan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bisikletli ve otomobil sürücüsünün kavşağa kontrolsüz girdiği, otomobilin bisikletliye çarpmasının üzerinde yaralı Yaşar Ö.yü aracın üzerine almasının ardından park halindeki diğer araçlara çarpması görülüyor.