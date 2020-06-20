Kavşakta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kavşakta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kavşakta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı DÜZCE'de, kavşakta sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı öne sürülen hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kavşakta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
DÜZCE'de, kavşakta sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı öne sürülen hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Metek Kavşağında meydana geldi. İbrahim Tuzak yönetimindeki 81 FJ 579 plakalı otomobil, kavşakta iddiaya göre, hatalı dönüş yapan Sefa Keçeci'nin kullandığı 81 DB 602 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil trafik ışıklarına çarptı. Kazada, otomobildeki Fadile Ay ve Cengiz Ay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 12:13 Kaynak: DHA
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