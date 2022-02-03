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Kavşakta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı - Son Dakika

Kavşakta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı

03.02.2022 13:35
Kavşakta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal S. idaresindeki 42 FLC 70 plakalı otomobil ile Cemal İ'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken sürücülerde hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kazaya yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavileri yapılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kavşakta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı

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Otomobil, Osmaniye, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı - Son Dakika


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