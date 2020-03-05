Kavşakta TIR devrildi; sürücü yaralandı, yol 3 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika

DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, TEM yolu Düzce gişeleri kavşağında devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, otoyol girişinin İstanbul yönü, 3 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Düzce gişeleri kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mahmut Şahin Yılmaz'ın kullandığı 16 AAR 42 plakalı TIR, kavşakta kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza nedeniyle otoyol girişinin İstanbul yönü, trafiğe kapandı. Yaralanan TIR sürücüsü Yılmaz, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından İstanbul yönü, yaklaşık 3 saat ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.