Kavşakta TIR devrildi; sürücü yaralandı, yol 3 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavşakta TIR devrildi; sürücü yaralandı, yol 3 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kavşakta TIR devrildi; sürücü yaralandı, yol 3 saat ulaşıma kapandı

7 saat önce

DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, TEM yolu Düzce gişeleri kavşağında devrildi.

Kavşakta TIR devrildi; sürücü yaralandı, yol 3 saat ulaşıma kapandı, System.String[]

DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, TEM yolu Düzce gişeleri kavşağında devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, otoyol girişinin İstanbul yönü, 3 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Düzce gişeleri kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mahmut Şahin Yılmaz'ın kullandığı 16 AAR 42 plakalı TIR, kavşakta kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza nedeniyle otoyol girişinin İstanbul yönü, trafiğe kapandı. Yaralanan TIR sürücüsü Yılmaz, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından İstanbul yönü, yaklaşık 3 saat ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM Otoyolu, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşeti
İstanbul'dan Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edilen yolcu uçuş ekibiyle yakın temasta bulunmuş Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:51:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavşakta TIR devrildi; sürücü yaralandı, yol 3 saat ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]