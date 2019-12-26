Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kavşakta otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Gördes'ten Salihli yönüne giden Soner Uysal'ın (28) kullandığı 45 LV 312 plakalı otomobil, kavşakta, Alaşehir'den Gölmarmara yönüne giden H.B. (41) yönetimindeki 63 L 2593 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, sürücü Uysal ile yanındaki H.A. (87) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uysal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralı H.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, TIR şoförü H.B.'yi gözaltına aldı.