Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kavşakta otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kavşakta otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Gördes'ten Salihli yönüne giden Soner Uysal'ın (28) kullandığı 45 LV 312 plakalı otomobil, kavşakta, Alaşehir'den Gölmarmara yönüne giden H.B. (41) yönetimindeki 63 L 2593 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, sürücü Uysal ile yanındaki H.A. (87) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uysal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan diğer yaralı H.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, TIR şoförü H.B.'yi gözaltına aldı.


Alaşehir, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sürücünün trenin geçişini beklememek için bariyeri kırma anı kamerada
Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor Tanıtımına az bir zaman kala yerli otomobile Kars'tan talip çıktı! Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
00:26 Irak Hizbullahından Berhem Salih'e "yeni Amerika işgali başlatacak" suçlaması - Son Dakika
00:20 Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da kaza yapan sürücü, yanındaki çocuğu araçta bırakıp kaçtı - Son Dakika
00:19 KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
00:19 Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika
23:07 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 00:31:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavşakta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]