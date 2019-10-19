Son Dakika Haberleri: Kavşakta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kavşakta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

30 dakika önce

655 Karayolu'nda tır ile otomobilin ışıklı kavşakta çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kavşakta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

655 Karayolu'nda tır ile otomobilin ışıklı kavşakta çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.


Kaza, DüzceAkçakoca D-655 karayolu Beyciler ışıklı kavşakta meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine gitmekte olan Ünsal G.'nin kullandığı tır, Beyciler ışıklı kavşağında Nazır M. idaresindeki 34 NZR 90 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refuje fırladı. Kazada otomobilde bulunan Nazır M. ve Melek M. yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:21 Kaynak: İHA
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