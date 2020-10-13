Kavşakta traktörle çarpışarak takla atan araçtan sağ kurtuldu - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kavşakta traktörle çarpıştıktan sonra takla atan cipe hızla gelen otomobil çarptı. Kazada hurdaya dönen cipteki sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza 19.00 sıralarında Karasu Limandere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yan yoldan kavşağa giriş yapmaya çalışan adlı sürücü idaresindeki plakası belirlenemeyen A.A.K. idaresindeki traktör, Adapazarı'ndan Karasu istikametine gitmekte olan S.A. idaresindeki 54 ADG 212 plakalı Skoda cip ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cip, yol ortasında ters döndü. Bu sırada cipin arkasından gelen M.R.T. idaresindeki 41 BK 572 plakalı Renault marka otomobil de duramayarak cipe çarptı. Kazda hurdaya dönen cipin sürücüsü S.A. şans eseri yara almadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - SAKARYA