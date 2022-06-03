Kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil böyle çarptı

Savrularak yere düşen 11 yaşındaki kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, kavşakta yolun karşısına geçen 11 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 1 Haziran'da saat 15.45 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Ayşegül Erdoğan'a, Serkan F., yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu savrularak yere çarptı.

Kaza sonrası sürücü ve etraftaki vatandaşlar kıza hemen ilk müdahaleyi yaparak, 112 Acil Servise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızı Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede başka kaza olmaması için önlem aldı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Sürücü ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Küçük kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kız çocuğunun arkadaşıyla yolun karşısına koşarak gitmeye çalıştığı ve arabanın çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle kızın savrularak yere çarptığı görüntülere yansıyor.

O noktada sürekli kazaların olduğunu anlatan görgü tanığı Muhammed Gürbüz, "Ben işteydim çalışıyordum, küçük bir kız çocuğu karşıdan karşıya geçerken çalışıyordu, beyaz araba çarptı. Sonra dükkandan sesi duyup koştum. Kızın kaşı falan yaralanmıştı, adamlar inmişti. Ambulansı çağırdık, kız bilincini kaybetmiş bir şekilde eli ayağı tutmuyordu. Sonra hastaneye götürdüler. Sürekli kazalar oluyor, bir köprü veya daha güzel bir ışıklandırma yapılması lazım. Adam gibi yaya yolu yok. çocuklar sürekli koşarak geçiyor buradan kimse ışıklara uymuyor. Buraya köprü lazım" diye konuştu.