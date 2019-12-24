Kavşakta zaman, para ve sağlık kazandıran dönüşüm - Son Dakika
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Kavşakta zaman, para ve sağlık kazandıran dönüşüm

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu Kavşağı'nda yapılan yeni düzenleme ile kırmızı ışıkta bekleme süresi 5 kat azaldı.

Kavşakta zaman, para ve sağlık kazandıran dönüşüm, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu Kavşağı'nda yapılan yeni düzenleme ile kırmızı ışıkta bekleme süresi 5 kat azaldı. 1389 saatlik rölantide beklemenin önlenmesiyle günlük 1250 TL yakıt tasarrufu ve haftalık 4 ton daha az karbondioksit salınımı yapılması sağlandı.


Büyükşehir Belediyesi, özellikle akıllı kavşak uygulamalarıyla trafiğe nefes aldırmaya devam ediyor. Şehrin doğu yakasında özellikle Ankara gidiş istikametinde günün belirli saatlerinde trafiğin durma noktasına geldiği Gürsu Kavşağı'ndaki sıkıntı da farklı bir akıllı kavşak uygulamasıyla ortadan kaldırıldı. Kavşak üzerinde Gürsu'ya dönüş istikametine üç şeritlik bir yol ilave edilirken, böylelikle depolama alanı artırıldı ve Gürsu'ya dönecek araçların Ankara istikametine gidecek araçları engellemesi sorunu ortadan kaldırıldı.


Gürsu Kavşağı'nda düzenleme öncesi yapılan araç ölçümleri ise projenin sürücülere zaman kazandırdığını, yakıttan tasarruf sağlandığını ve bekleme süresinin azalmasıyla da karbondioksit salınımının önümle ölçüde azaltıldığını rakamlarla ortaya koydu. Düzenleme öncesi kavşağı kullanan araçlar için ortalama kırmızı ışık bekleme süresi 125 saniye iken yeni sistemde ortalama kırmızı ışıkta bekleme süresi 25 saniye olarak ölçüldü. Kavşağı günlük 50 bin aracın kullandığı düşünüldüğünde, araçların günlük olarak 1389 saat rölantide beklemesi engellendi ve böylelikle günlük 1250 TL, yıllık yaklaşık 450 bin TL yakıt tasarrufu sağlanmış oldu. Bunun yanında rölantide bekleme süresinin azalmasına paralel olarak araçların haftalık 4 ton daha az CO2 salınımı yapması sağlanmış oldu.


Bütün kavşaklar sorgulanıyor


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın Kestel'den Nilüfer'in en batısına kadar uzanan 30-35 kilometrelik hat üzerinde sağlı sollu toplanan bir şehir olduğunu, hızlı büyümeden kaynaklı olarak da ulaşım ve trafikle alakalı sıkıntılar yaşandığını hatırlattı. Özellikle ilçe giriş noktalarındaki kavşakların da trafik akışına olumsuz etkiler yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Gürsu, Kestel, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer hatta batıda Karacabey ve Mustafakemalpaşa'ya kadar tüm ilçe giriş noktaları ve kavşakları sorguluyoruz. Bu manada Gürsu Kavşağımız, içinde Gürsu Organize Sanayi Bölgesi'ni de barındırması sebebiyle en yoğun kavşaklarımızdan bir tanesi. Biz burada yaptığımız çalışmalarla kavşaktaki zaman aralığını çok kısalttık. Burada sadece zaman tasarrufu değil aynı zamanda bir yakıt tasarrufunu da sağladık ve aynı zamanda hava kirliliğini önlemeye yönelik bir fayda üretmiş olduk. Yapılan bu çalışmayla beraber yaklaşık 20 gündür, 1 aydır Gürsu Kavşağıyla alakalı ciddi memnuniyetler alıyoruz. Acemler başta olmak üzere bütün kavşaklarımız bu manada sorgulanacak" diye konuştu. - BURSA

Bursa, Gürsu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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