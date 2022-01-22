Kavşaktan dönen tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D140 Karayolu'nda kavşaktan dönüş yapan tıra aynı yönde kavşağa giren otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D140 Karayolu Balballı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametine seyir halinde olan Eyüp G. (44) idaresindeki 54 AFR 036 plakalı tır, kavşaktan dönüş yaptığı esnada aynı yönde kavşağa giriş yapan Gökhan Z. (36) idaresindeki 54 HT 686 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Z. (27) ve Tunahan Z. (8) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA