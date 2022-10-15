Kavşaktan dönüş yapan kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kavşaktan dönüş yapan kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

15.10.2022 02:27
Kavşaktan dönüş yapan kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde kavşaktan dönüş yapan kamyona otomobil çarptı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde kavşaktan dönüş yapan kamyona otomobil çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü  Melih Özçiçek yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Veysel Taşçı (32) ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Çanakale Yolu, Tophisar mevkisinde meydan geldi. Bandırma'dan Karacabey istikametine seyir halinde olan Melih Özçiçek yönetimindeki 34 DVS 371plakalı otomobil, Tophisar Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen İbrahim Çilingir idaresindeki 10 E 7689 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak demir zyığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Özçiçek ile araçta yolcu olarak bulunan Veysel Taşçı sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Veysel Taşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından araçtan kurtarılan sürücü Melih Özçiçek ise Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi Karacabey Devlet Hastanesinde yapılan ve durumu ağır olan Melih Özçiçek, Uludağ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü İbrahim Çilingir gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavşaktan dönüş yapan kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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