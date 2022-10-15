Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Çanakale Yolu, Tophisar mevkisinde meydan geldi. Bandırma'dan Karacabey istikametine seyir halinde olan Melih Özçiçek yönetimindeki 34 DVS 371plakalı otomobil, Tophisar Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen İbrahim Çilingir idaresindeki 10 E 7689 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak demir zyığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Özçiçek ile araçta yolcu olarak bulunan Veysel Taşçı sıkıştı.

Kaynak: DHA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kavşaktan dönüş yapan kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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