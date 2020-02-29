Kavşaktan hatalı çıkış kazaya sebep oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavşaktan hatalı çıkış kazaya sebep oldu - Son Dakika

Kavşaktan hatalı çıkış kazaya sebep oldu

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kavşaktan hatalı çıkış kazaya sebep oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Emirdağ Gözeli Kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. 48 ADC 138 plakalı otomobil ile 06 EF 0154 plakalı cipin karıştığı kaza, araçlardan birisinin kavşaktan hatalı çıkması sonucunda yaşandı. Çarpışmayla birlikte araçlar metrelerce sürüklendi. Kaza sonucunda araç sürücüleri hafif bir şekilde yaralanırken otomobil ve cipte maddi hasar meydana geldi.


Trafiğin akışını olumsuz yönde etkileyecek bir durum oluşmazken, araçlar olay yerine gelen çekiciler tarafından kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Emirdağ, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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