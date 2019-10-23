Son Dakika Haberleri: Kavşaktan kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile otomobil böyle çarpıştı
Son Dakika 3. Sayfa Kavşaktan kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile otomobil böyle çarpıştı

Kavşaktan kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile otomobil böyle çarpıştı

1 saat önce

Kavşaktan kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile otomobil böyle çarpıştıSİİRT - Siirt'te, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan hafif ticari aracın, otomobile çarpma anı polis kameralarına yandı.

Kavşaktan kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile otomobil böyle çarpıştı

SİİRT - Siirt'te, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan hafif ticari aracın, otomobile çarpma anı polis kameralarına yandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan görüntülerde, Siirt'te kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan hafif ticari araç, şeridinde ilerlemeye devam eden otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken, her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaza anı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce paylaşıldı.

Kavşaktan kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile otomobil böyle çarpıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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