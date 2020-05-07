Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor

6 saat önce

Örtü Altı Sera Üretim Merkezi Antalya'nın Kumluca İlçesinde, bu yıl kavun üreticilerinin yüzü gülüyor.

Kavun üreticinin yüzünü güldürüyor, System.String[]

Örtü Altı Sera Üretim Merkezi Antalya'nın Kumluca İlçesinde, bu yıl kavun üreticilerinin yüzü gülüyor. Havaların serin olması, ihraç edilmesi ve başka üretimlerde kavun yetiştirilmesi dolayısı ile Kumlucalı çiftçiler kavundan bekledikleri geliri elde ediyor.


Kumlucalı çiftçiler, Ağustos ayı sonunda domates, Ekim ayının ilk haftasında da seralara salatalık dikiyor. Domates ve salatalık hasadı Ocak ayının ikinci haftasına kadar sürüyor. O tarihten sonra da ikinci ürün olarak kavun dikiyorlar. Ocak ayında dikilen kavunlar Nisan ayının 15'inden sonra veya Mayıs ayının ilk haftasında hasat edilmeye başlıyor.


Üretici Mevlüt Korkmaz 20 Ağustos'ta domates diktiğini belirterek, "Domatesi 15 Aralıkta söktüm. 20 Ocakta kavunu diktim. 15 Nisanda hasada başladım. Kilosunu 7.50, 8' den satıyorum. Piyasa güzel ekmek yedik. Allah toprağına bereket versin" dedi.


"Fiyatlardan memnunuz"


Üretici Kamuran Almaz, "Kavunu 5 Şubat'ta diktim. Mayıs'ın ilk haftası hasat ettim. Fiyatlardan memnunuz. Kavundan öncede salatalık dikmiştim. Salatalığı 3 Ekim'de diktik. Şubat'ta yolduk. Allah bin bereket versin kazancımız iyi. Böyle giderse emeğimizin karşılığını alırız" ifadelerini kullandı.


Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise, "Kumluca'da toplam 52 bin dekar alanda örtü altı üretimi yapılıyor. Bu yıl 5 bin dekar alanda kavun üretimi yapılıyor" dedi.


Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kaya da, "Kavun üretimimiz Nisan 15 itibari ile başladı. Üretim artıyor. İhracat devam ediyor. Parasal yönden üreticinin yüzünü güldürüyor. Şimdiden sonra biraz tonaj artar. Mahsul bollaşır. Kavun bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor. Üreticiyi tatmin ediyor. Parasal yönden iyi. Kavunun pazarlamasında sıkıntı yok. İhracatta iyi iç piyasada iyi" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Kumluca, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:17 Kaynak: İHA


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