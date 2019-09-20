Son Dakika Haberleri: Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu
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Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu

43 dakika önce

Afyonkarahisar'da kavun ve karpuz sirkesi hem tadı hem de yapılışıyla büyük ilgi görüyor.

Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'da kavun ve karpuz sirkesi hem tadı hem de yapılışıyla büyük ilgi görüyor.


Afyonkarahisar'da doğal sirke imalatçısı Soner Çakır, birçok meyve ve sebzenin sirkesini yapıyor. En son kavun ve karpuz sirkesi imal eden Çakır, karpuzu ve kavunu kabuğuyla birlikte 6 ay bekleterek sirke haline getiriyor.


"İnsanlar sirkeleri ekşi ekşi yiyor ama tatlı sirkeler de var"


Kavun ve karpuzun şekeri oldukça yüksek meyvelerden olduğuna dikkat çeken sirke imalatçısı Soner Çakır, "Meyve sirkelerini yaparken en başta şeker oranının yüksek olması gerekiyor ki çabuk olgunlaşır. Kavun oldukça lezzetli aroması yüksek gıdalar arasında bulunduğu için inanılmaz derecede sirkeye aroma verecektir. Genelde insanlar sirkeleri ekşi ekşi yiyor ama tatlı sirkeler de var. Kavun ve karpuz buna örnek olacaktır. Bunun yanında karpuzu kabuğuyla beraber sirke haline getiriyoruz ki kanser tedavisinde karpuz kabuğunun oldukça faydalı olduğunu biliyoruz. Onun dışında yine kavun vücuttaki ödemi arttırmak için kullanılıyor potasyum bakımından oldukça zengin bir ürün. Bu tarz meyveler kısa zamanda sirke oluyor ama sürecimiz yaklaşık 6 ay bulacaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
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