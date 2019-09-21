Son Dakika Haberleri: Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu
Son Dakika Genel Haber

Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu

1 saat önce

Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu Karpuz sirkesi kanser tedavisi için kullanılıyor Bu sirkeler ekşi değil tatlıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir sirke üreticisi tarafından üretilen kavun ve karpuz sirkesi hem tadı hem de yapılışıyla büyük ilgi görüyor.

Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu

Karpuz sirkesi kanser tedavisi için kullanılıyor

Bu sirkeler ekşi değil tatlı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir sirke üreticisi tarafından üretilen kavun ve karpuz sirkesi hem tadı hem de yapılışıyla büyük ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'da doğal sirke imalatçısı Soner Çakır, birçok meyve ve sebzenin sirkesini yaparak birçok hastalığın sirkeyle tedavi edilmesini sağlıyor. En son kavun ve karpuz sirkesi imal eden Çakır, karpuzu ve kavunu kabuğuyla birlikte 6 ay bekleterek sirke haline getiriyor. Çakır, karpuz sirkesinin kabuğuyla birlikte yapılarak kanser tedavisinde kullanıldığını ifade ederken kavun sirkesinde ödem attırıcı özelliğinin olduğunu belirtti.

"İnsanlar sirkeleri ekşi ekşi yiyor ama tatlı sirkeler de var"

Kavun ve karpuzun şekeri oldukça yüksek meyvelerden olduğuna dikkat çeken Sirke İmalatçısı Soner Çakır, "Meyve sirkelerini yaparken en başta şeker oranının yüksek olması gerekiyor ki çabuk olgunlaşır. Kavun oldukça lezzetli aroması yüksek gıdalar arasında bulunduğu için inanılmaz derecede sirkeye aroma verecektir. Genelde insanlar sirkeleri ekşi ekşi yiyor ama tatlı sirkeler de var. Kavun ve karpuz buna örnek olacaktır. Bunun yanında karpuzu kabuğuyla beraber sirke haline getiriyoruz ki kanser tedavisinde karpuz kabuğunun oldukça faydalı olduğunu biliyoruz. Onun dışında yine kavun vücuttaki ödemi arttırmak için kullanılıyor potasyum bakımından oldukça zengin bir ürün. Bu tarz meyveler kısa zamanda sirke oluyor ama sürecimiz yaklaşık 6 ay bulacaktır" dedi.

Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu

Afyon, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbol dünyası, Neslican Tay'ın ölümüne sessiz kalmadı
Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın son paylaşımı yürek dağladı: Yaşamayı çok istiyorum Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 01:39:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]