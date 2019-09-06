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Kavuncu'dan Başkan Sülük'e ziyaret

1 saat önce

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, İskilip Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kavuncu'dan Başkan Sülük'e ziyaret, System.String[]

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, İskilip Belediyesi'ni ziyaret etti.


31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Ali Sülük yeni görevinde başarılar dileyen milletvekili Kavuncu, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Birlik ve beraberlik mesajları veren Kavuncu, el ele, gönül gönüle vererek İskilip'i geleceğe birlikte taşıyacaklarını ifade etti. Cumhur ittifakının önemine dikkat çeken Kavuncu, Cumhur İttifakı'nın amacının milletin istiklali olduğunu vurguladı.


Türkiye üzerinde kirli emelleri olanların hiç bir zaman boş durmadığını, bundan sonra da durmayacaklarına dikkat çeken Kavuncu, "Milletin evlatları dik durduğu sürece ne bu bayrak iner, ne de bu ezan diner. İşte 'cumhur ittifakı' 15 Temmuz'da bu ruhla kuruldu. 'Cumhur ittifakı'nı millet oluşturdu. Ortada aynı hedef, aynı amaca odaklanmış bir ittifak var. Nedir bu hedef? Bu hedef milletimiz bekasıdır, istiklalidir. Bu ittifakın zedelenmesine, istismar edilmesine fırsat vermeyeceğiz. Cumhur ittifakı ruhu ile İskilip'te güzel çalışmalara imza atacağız. İskilip için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar oludğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Belediye Başkanı Ali Sülük de, milletvekili Kavuncu'nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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