Kavuncu: "Pandemi ilgiyi daha da arttı" - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, pandeminin sağlık alanına olan ilgiyi daha da artırdığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk sağlık temalı devlet üniversitelerden biri olan KSBÜ hakkında bilgilendirmede bulunan Kavuncu, dünyada belirli alanlara ihtisaslaşmış üniversitelerin arttığını vurguladı.Bunun Türkiye'de de arttığını ifade eden Rektör Kavuncu, sağlıkta uzmanlaşmış bir üniversite olarak yaptıkları çalışmalar ile ilkleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rektör Kavuncu, KSBÜ'nün ciddi bir altyapısının ve geleneğinin bulunduğunu belirterek, açtıkları bölüm ve programlar ile ihtiyaç duyulan alanlara çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kavuncu, birebir eğitimin öneminin altını çizerek, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında çok iyi bir noktada olduklarını vurguladı.

Rektör Kavuncu, KSBÜ'yü tercih edecek öğrencilerin hem uygulamalı hem teorik olarak çok iyi bir eğitim alacaklarını dile getirdi. - KÜTAHYA