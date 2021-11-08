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KAVUNGİLLER AİLESİNİN ACURU, AVRUPA'NIN SALATALIĞI OLDU - Son Dakika

KAVUNGİLLER AİLESİNİN ACURU, AVRUPA'NIN SALATALIĞI OLDU

08.11.2021 10:32
KAVUNGİLLER AİLESİNİN ACURU, AVRUPA'NIN SALATALIĞI OLDU

ANTALYA'daki yerli tohum firması, 5 yıllık çalışmanın sonunda acura, hibrit tohum tekniğiyle salatalık formu kazandırdı.

ANTALYA'daki yerli tohum firması, 5 yıllık çalışmanın sonunda acura, hibrit tohum tekniğiyle salatalık formu kazandırdı. Hastalıklara dayanıklı, boyutları daha küçük ve 5 katı verimli acur, üreticiden büyük ilgi gördü. Geçen yıl Avrupa'nın 8 ülkesine, kilosu 14 liradan 8 bin ton acur ihraç edildi.

Geleneksel yöntemle üretilen acur, boyutunun 70 santimetreyi bulması, bitki hastalıklarına dayanıksız olması ve yılda yalnızca 2 ay üretim yapılabilmesi nedeniyle üreticiden ilgi görmüyordu. Antalya'da tohum ıslahı yapan bir firma bu eksikliği fark ederek harekete geçti. 2015 yılından bu yana yapılan hibrit tohum çalışmaları sonunda acurun boyutu salatalık formuna yaklaşırken bitki hastalıklarına dayanıklı ve 5 katı verimli hale geldi.

TANITIM İÇİN AVRUPA'YA TONLARCA GÖNDERİLDİ

Üretim maliyeti de oldukça düşük olan hibrit acur, yılın 12 ayı üretilecek hale gelince çiftçinin de dikkatini çekti. 2019 yılında Antalya'da üretilen tonlarca hibrit acur, Avrupa'ya tanıtım maksatlı 'Türk acuru' adıyla büyük kısmı bedelsiz gönderildi. Avrupa'da marketlerdeki raflarda salatalığa benzeyen acuru görenler satın alarak, salatalarda garnitür olarak kullanmaya başladı. Kısa sürede acur, Avrupalıların aradığı lezzet oldu.

KİLOSU 14 LİRADAN 8 BİN TON GÖNDERİLDİ

İhracat potansiyelinin yüksek olması nedeniyle Antalyalı üreticilerin büyük kısmının ektiği hibrit acur, iç piyasaya sunulmadan direkt Avrupa'ya gönderildi. Almanya, İsveç, Holanda ve İtalya başta olmak üzere 8 ülkeye 2020 yılında kilosu 14 liradan 8 bin ton acur gönderildi. Avrupalıların acura ilgisini araştıran tohum firması işletmecisi Tuğrul Sertçelik, acurun Avrupa ülkelerinde salatalık yerine kullanıldığını tespit etti. Aslında kavungiller ailesinden gelen acurun salatalıkla bağlantısı olmağını belirten Sertçelik, "Dünyanın ilk hibrit acurunu ürettik. Serada tohumları tek tek çalıştık. Eskiden 1 dekar alanda 3 ton acur alınırdı ama artık hibrit tohum sayesinde 10-15 ton alınır oldu. Salatalıktan daha lezzetli ve aromalı olduğu için Avrupalılar salatalara acuru doğramaya başlamış. Salatalık ile karıştırılıyor ama acur kavungiller ailesinden geliyor. Acur ile salatalığın akrabalık bağı yok" dedi.

Sertçelik, köy domatesleri tohumunda pazar lideri olduklarını da söyledi. Berlin'de gerçekleştirilecek dünyanın en büyük fuarına katılmak için 500 bin liralık bütçe ayırdıklarını belirten Serçelik, "Sadece meyvesi değil artık tohumu da ticari ürün haline geldi. Dünyanın 5 kıtası 23 ülkesinden tohumla ilgili talepler geliyor. İlerleyen aylarda tohum ihracatımız da başlayacak" diye konuştu.

KAVUNGİLLER AİLESİNİN ACURU, AVRUPA'NIN SALATALIĞI OLDU
KAVUNGİLLER AİLESİNİN ACURU, AVRUPA'NIN SALATALIĞI OLDU
KAVUNGİLLER AİLESİNİN ACURU, AVRUPA'NIN SALATALIĞI OLDU
KAVUNGİLLER AİLESİNİN ACURU, AVRUPA'NIN SALATALIĞI OLDU

Antalya, Bitki, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAVUNGİLLER AİLESİNİN ACURU, AVRUPA'NIN SALATALIĞI OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAVUNGİLLER AİLESİNİN ACURU, AVRUPA'NIN SALATALIĞI OLDU - Son Dakika
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