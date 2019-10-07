Son Dakika Haberleri: Kavunlarının bıçakla delinmesini gizli kamera ile ortaya çıkardı
Son Dakika Güncel Kavunlarının bıçakla delinmesini gizli kamera ile ortaya çıkardı

Kavunlarının bıçakla delinmesini gizli kamera ile ortaya çıkardı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurduğu tezgahta sattığı kavunlarının delindiğini gören Ferit Üren, gizli kamera kurarak yaptığı tespitte ürünlerinin yanında tezgah açan H.T. tarafından bıçakla delindiğini belirledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurduğu tezgahta sattığı kavunlarının delindiğini gören Ferit Üren, gizli kamera kurarak yaptığı tespitte ürünlerinin yanında tezgah açan H.T. tarafından bıçakla delindiğini belirledi.

Çorlu'nun Seymenler Mahallesi'nde kavun yetiştiren Ferit Üren, kavunlarını İstanbul karayolu üzerindeki Çorlu Atatürk Havalimanı yakınlarında kurduğu tezgahta satmaya başladı. Bir süre sonra tezgahındaki kavunların delindiğini gören Üren, bunu farelerin yaptığını düşündü. Ancak kavunların delinmesinin fareler tarafından yapılmadığını anlamayan Üren, bunun üzerine tezgaha gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini alıp inceleyen Üren, yan tezgahta çalışan H.T.'nin bıçakla kavunlarını deldiğini gördü

Yaptığı incelemede 154 kavununun bıçakla delindiğini belirleyen Ferit Üren, Biz kavunları farenin deldiğini düşündük. Ancak incelediğimiz de fare tahribatı olmadığını gördük. Burada akşamları bekledik. Beklediğimiz de hiçbir şey yok, beklemediğimiz zaman ertesi gün geldiğimizde yüklü miktarda kavunun delindiğini görüyorduk. Kasaların arasına gizli kamera koyup daha sonra inceledik. Yan tarafta bulunan tezgahta çalışan kişinin kavunlarımızı bıçakla deldiğini gördük. Kendisine, neden yaptın, biz sana bir şey mi yaptık, diye sorduğumuzda ise, 'hayır tam tersi bana çok iyiliğiniz oldu' cevabı aldık. Niye yaptığını sorduğumuzda ise 'kahvede otururken oradakilerin gazı ile yaptım' dedi. Kim olduklarını sorduğumuzda ise, 'boş verin' cevabını aldık. Biz davacı, şikayetçi olmadık dedi.

Kavunlarının bıçakla delinmesini gizli kamera ile ortaya çıkardı

İstanbul, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:24 Kaynak: DHA
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