Kavunun ömrü özel file ile uzuyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde Kırkağaç kavunları, özel filelerin içinde muhafaza edilerek kış mevsimine kadar saklanabiliyor.



Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilerek Simav halk pazarına getirilen dayanıklı kavunlar, kış aylarında tüketilmek üzere özel fileli askılara alınıyor. Manav Hacer Tekeş, özel olarak askıya aldıkları kavunların Şubat ayına kadar alıcısını beklediğini belirtti. Tekeş, "Eşim Kadir Tekeş'e yardım etmekle başladığım manavlık mesleğini severek yapıyorum. Kışın tüketilmek üzere askıya aldığımız kavunlara çok fazla talep oluyor. Kış aylarında özellikle hastaların ve hamile kadınların isteklerini yerine getiriyoruz. Askıya aldığımız kışlık kavunlara tıpkı bir bebek gibi bakıyoruz. Şu anda 2 TL olan kavunun fiyatı, kışın askıdan indikten sonra 5 TL'ye kadar satılabiliyor" dedi. - KÜTAHYA