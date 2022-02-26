Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi

26.02.2022 09:51

Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi Adana'da kargoda kavurma arasına yerleştirilmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi Zanlı yakalanıp tutuklandı Adana'da kargoda kavurma arasına yerleştirilmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da kargoda kavurma arasına yerleştirilmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Zanlı yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da kargoda kavurma arasına yerleştirilmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki bir kargo dağıtım merkezinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden ekipler, kargo dağıtım merkezinde narkotik köpek 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar'ın, Bayram G.'nin İstanbul'a göndermek üzere teslim ettiği içerisinde kavurma ve sucuk bulunan koliye tepki verdi. Koliyi açan polisin yaptığı aramada, çevresine kavurma sarılıp özel olarak paketlenmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Bayram G.'nin, otomobiliyle İstanbul'a seyir halinde olduğu saptandı. Ekipler, peşine düştüğü Bayram G.'nin otomobilini, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu üzerinde durdurdu. Gözaltına alınan Bayram G. İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi
Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi
Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi
Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi
Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi
Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi
Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi
Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi
Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi
Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi
Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi
Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi

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Kargoya verilen kavurma kolilerinden 11 kilo 250 gram esrar çıktı Kargoya verilen kavurma kolilerinden 11 kilo 250 gram esrar çıktı

Narkotik, Bayram, Adana, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavurma arası 11 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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