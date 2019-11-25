Son Dakika Haberleri: Kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar bulundu.

Kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ- Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu takside narkotik köpek yardımıyla arama yaptı.

Aramada taksinin bagajındaki kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler araçtaki S.Ü. ile A.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:27:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]