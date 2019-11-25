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Kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Elazığ'da kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:12 Kaynak: AA
Elazığ'da kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ- Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu takside narkotik köpek yardımıyla arama yaptı.
Aramada taksinin bagajındaki kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler araçtaki S.Ü. ile A.B.'yi gözaltına aldı.
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