Kavurma ile marka olan Halk Et, hayvansal atıklardan sokak hayvanlarına mama üretecek - Son Dakika

Kavurma ile marka olan Halk Et, hayvansal atıklardan sokak hayvanlarına mama üretecek

22.01.2021 19:54

Kavurma ile marka olan Halk Et, hayvansal atıklardan sokak hayvanlarına mama üretecek Halk Et tarafından üretimi yapılan "Çorum Kavurması" büyük ilgi görüyor Et ürünleri ile Türkiye'de yoğun ilgi gören Halk Et, hayvanlar için mama üretecek Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk...

Kavurma ile marka olan Halk Et, hayvansal atıklardan sokak hayvanlarına mama üretecek

Halk Et tarafından üretimi yapılan "Çorum Kavurması" büyük ilgi görüyor

Et ürünleri ile Türkiye'de yoğun ilgi gören Halk Et, hayvanlar için mama üretecek

ÇORUM - Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Et, kavurma üretimi ile Türkiye'de bir marka haline gelirken, önümüzdeki günlerde ise hayvansal atıklardan sokak hayvanları için mama üretecek.

Geçen yıl hizmete açılan Halk Et tesislerinde üretimi yapılan kavurma ülke genelinde büyük ilgi görüyor. Marka tescili yapılan ve vakumlanmış poşetlerde kilo ile gramlarına göre fiyatlandırılarak satışa sunulan Çorum kavurmasının yıllık 400 ton üretimi yapılıyor. Ürün çeşitliliğini artırmak için Ar-Ge çalışmalarını devam ettiren Halk Et, önümüzdeki günlerde ise belediye barınağı ve sokaklarda barınan hayvanları mama üretimine başlayacak. Belediye'ye ait hayvan pazarı ve Halk Et Kombinası'nı ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından Başkan Aşgın tesislerde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

'Yıllık 400 ton et üretimi kapasitesine ulaştı'

Halk Et Tanzim Satış Mağazası'nı geçen yıl Mayıs ayında hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, amaçlarının kaliteli, güvenli, ucuz eti halkla buluşturmak olduğunu söyledi. Halk Et'te günlük 400 kilo et satışı yapıldığını açıklayan Aşgın, pandemi döneminde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle paket servisi hizmeti de verdiklerini açıkladı.

Halk Et'te sadece kesim ve et satışı yapılmadığını anlatan Başkan Aşgın, "Halk Et olarak Çorum kavurması markasıyla kavurma üretimine başladık. Yıllık 400 tonluk bir üretim kapasitesine ulaştık. Ürün yetiştiremiyoruz. Çok güzel bir teveccüh oluştu. Türkiye çapında çalışmalar devam ediyor" dedi.

Dana ve manda sucuğu üretimi noktasında Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Halk Et markamızla sucuk satışlarının başladığını dile getiren Aşgın, Halk Et'e Türkiye genelinde büyük bir ilginin olduğunu açıkladı. Aşgın, Halk Et'e entegre tesis kurulmasının ardından et kapasitesini daha yukarılara taşıyacaklarını belirtti.

'Pastırma ve hazır et döneri üretimi için çalışmalar devam ediyor'

İki ürün üzerinde Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Aşgın, "Bu ürünlerden bir tanesi pastırma. Pastırma ile ilgili bir Ar-Ge çalışmalarında sona gelindi. Yakında tüm Türkiye ile buluşturmuş olacağız. Hazır et döner ile ilgili çalışmamız var. Şehrimizde ve ülkemizde birçok lokantamız var. Hazır et dönerle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere. Sadece Çorum'da ve bölgemizde değil ülke genelinde iddialı bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Hayvansal atıklardan mama üretimi yapılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atıkla ilgili özel bir çalışması olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak sıfır atık ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Onlardan bir tanesi bu tesisler bünyesinde yürütüyoruz. Ar-Ge çalışmalarında sona yaklaştık. Hayvansal atıklar var. Mama yapıldığında hayvanlar bunu tüketebilir. Bu anlamda özellikle barınağımızda ve sokaklarda barınan hayvanlarımız için bu hayvansal atıklardan mama üretimi için çalışmalarda sona gelindi. Kısa sürede bu çalışmamızda sonuçlanacak. Hayvansal atıklardan mama da üretmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

(TG-KA-DK-Y)

Kavurma ile marka olan Halk Et, hayvansal atıklardan sokak hayvanlarına mama üretecek
Kavurma ile marka olan Halk Et, hayvansal atıklardan sokak hayvanlarına mama üretecek
Kavurma ile marka olan Halk Et, hayvansal atıklardan sokak hayvanlarına mama üretecek
Kavurma ile marka olan Halk Et, hayvansal atıklardan sokak hayvanlarına mama üretecek

Araştırma Geliştirme, Sokak Hayvanları, Türkiye, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kavurma ile marka olan Halk Et, hayvansal atıklardan sokak hayvanlarına mama üretecek - Son Dakika Ekonomi


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