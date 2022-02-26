KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika
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KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI

26.02.2022 10:19

ADANA'da bir kargo dağıtım merkezine teslim edilen koliden kavurmaya sarılmış 11 kilo 250 gram esrar çıktı.

ADANA'da bir kargo dağıtım merkezine teslim edilen koliden kavurmaya sarılmış 11 kilo 250 gram esrar çıktı. Gözaltına alınan kolinin sahibi Bayram G., Profesyonel uyuşturucu satıcısıyım. Yakalanmayacağımı düşünüyordum. Uyuşturucular bana ait dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi, Sarıçam Mahallesi'ndeki bir kargo dağıtım merkezinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden ekipler, merkezde narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar, Bayram G.'nin (32) İstanbul'a göndermek üzere teslim ettiği koliye tepki verdi. İçerisinde sucuk ve kavurma bulunan koliyi açan ekipler, kavurma ile sarılmış paketler içinde 11 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

'PROFESYONEL UYUŞTURUCU SATICISIYIM'

Ekipler, Bayram G.'nin, otomobiliyle İstanbul'a seyir halinde olduğunu belirledi. Peşine düşülen araç, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduruldu. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Bayram G., ifadesinde Profesyonel uyuşturucu satıcısıyım. Yakalanmayacağımı düşünüyordum. Uyuşturucular bana ait dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI
KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI
KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI
KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI
KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI
KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI
KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI
KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI

YORUMLAR
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Uyuşturucu, Bayram, Adana, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAVURMA PAKETLERİNDEN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI - Son Dakika


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