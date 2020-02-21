Kavurmacı'lara örgüt üyeliğinden hapis cezası - Son Dakika

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve kapatılan TUSKON başkanı Rızanur Meral'in aralarında bulunduğu 55 sanıklı davadan dosyası ayrılan tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı ile avukatları ve davada müdahil olan Cumhurbaşkanlığı'nın avukatı hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar ve avukatları, duruşma savcısının celse arasında açıkladığı esas hakkındaki görüşüne ilişkin savunmalarını yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı sanık Ömer Faruk Kavurmacı'ya son sözlerini sordu. Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı, tahliyesinin ve beraatini talep etti.

KAVURMACI'YA TUTUKLU KALDIĞI SÜRE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Kavurmacı'nın son sözünün ardından 3 saatlik karar arası verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın 'Silahı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutuklu sanık Kavurmacı'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, tahliyesine hükmetti.

Tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı'yı 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın dosyasının ayrılarak yeni bir esas üzerinden görülmesine karar verdi.

Heyet, tahliye edilen sanık Ömer Faruk Kavurmacı'ya yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına, sanık Mustafa Şevki Kavurmacı'nın hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükümlerinin ise devam etmesine hükmetti.

ORTAKLIKLARININ BULUNDUĞU ŞİRKETLERDEKİ PAYLARINA EL KOYULDU

Heyet, sanıkların ortağı olduğu şirketlerdeki ortaklık payları hariç diğer malvarlığı değerleri yönünden suçtan elde edildiğine dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle el koyma tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Ortaklıklarının bulunduğu şirketlerdeki paylarına el koyuldu Sanıklara yüklenen suçu ortaklıklarındaki şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde işlendiği ve anılan şirketlerin örgütsel faaliyetlerinin odağı haline geldiğinin anlaşıldığını kaydeden mahkeme, hüküm kesinleştiğinde sanıkların ortağı bulunduğu ve kayyum olarak TMSF'nin atandığı Aymerkez Mağazacılık, PLS Marka pazarlama, Aydınlı Moda tekstil, Aydınlı Mobilya, PCU Tekstil, UHG Hazır Giyim, Aydınlı İnşaat Turizm, AFK Gayrimenkul, Vizyonlife İnş., Aydınlı Körfez Emlak Geliştirme, Vizyon İşletme Yönetim, Aydınlı Hazır Giyim şirketlerinin ortak paylarının müsaderesine (el konulmasına) karar verdi. Mahkeme, hüküm kesinleşinceye kadar sanıkların ortaklıklarındaki şirketlere TSMF'nin kayyum olarak atanması kararlarının devamına hükmetti.

(İrem Demir/İHA)