Son Dakika Haberleri: Kavurmanın altından esrar çıktı
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Kavurmanın altından esrar çıktı

6 saat önce

ELAZIĞ'da, polis tarafından durdurulan takside, kavurma dolu kovalara gizlenmiş 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

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ELAZIĞ'da, polis tarafından durdurulan takside, kavurma dolu kovalara gizlenmiş 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesi' amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda, Elazığ- Bingöl Karayolu'nda uygulama yaptı. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan takside, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada kavurma dolu kovaların tabanına gizlenmiş 4 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Takside bulunan S.Ü. ve A.B. gözaltına alındı.


Elazığ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:27 Kaynak: DHA
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