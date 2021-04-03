Kavurması ayrı güzel ızgarası ayrı...

1- BÜTÜN ET YEMEKLERİ ÜNLÜ

Sadrazam Mahmut Et Lokantası, İstanbul

1964'te Adana'dan İstanbul'a gelen Mahmut Zevkli tarafından Sütlüce'de hizmete açıldı. Kısa zamanda et yemekleriyle ünlenen mekanın özellikle uykuluğu meşhur. Porsiyonu 40 lira. Ebru Erke öneriyor. (0532) 797 13 83

2- SAKATAT MENÜSÜ GENİŞ

Uykulukçu İzzet Baba'nın Yeri İzmir

İzmir'de sakatat konusunda akla gelen ilk adreslerden biri. Oğuz Yenihayat "Bayraklı'da 60 yıldır hizmet veren mekanda uykuluk en çok sipariş edilen lezzet" diyor. Porsiyonu 45 lira. (0232) 366 59 27

3- GERDAN MI FINDIK MI?

Çınaraltı Uykuluk İstanbul

1990'dan beri Sütlüce'de hizmet veren mekan gerdan ve fındık uykuluğun dışında kokoreç ve tava ciğer de yapıyor. Sahrap Soysal ve Teoman Hünal öneriyor. Porsiyonu 35 lira. (0212) 210 35 14

4- SÜTLÜCE'NİN VAZGEÇİLMEZİ

Ömür Restoran İstanbul

Ateşin başında 80 yaşındaki Yusuf Usta var. "Sütlüce'de düğün salonu gibi bir mekan. Salaş ama uykulukları enfes" diyor Salih Seçkin Sevinç. Porsiyonu 30 lira. (0532) 273 52 04

5- SÜT TADINI ALIYORSUNUZ

Yeşil Park İbrahim Usta'nın Yeri Kırklareli

Lüleburgaz'daki işletme için Murat Deniz Temel "Dışı çıtır çıtır karamelize edilmiş, içi sulu, baharatı yok. Süt tadını bilen bilir. Süt gibi tadını alıyorsunuz burada" diyor. Porsiyonu 25 lira. (0288) 412 08 83

6- GÜNLÜK VE TAZE

Bağrıyanık Ciğer Salonu Adana

Kozan'daki Bağrıyanık'ın günlük taze uykuluklarının lezzeti şehrin sınırlarını aşmış. Zengin sakatat menüsü olan Bağrıyanık, Adnan Şahin'in tavsiyesi. Porsiyonu 23 lira. (0530) 690 08 30

7- TAKSİM'İN GÖZDESİ

Eski Babel Ocakbaşı İstanbul

Taksim'de 90'lardan beri hizmet veriyor. Cihan Kıpkaç "Sakatat yerken keyif aldığım yerlerden. Özellikle beytisini

deneyin" diyor. Uykuluğun porsiyonu 60 lira. (0212) 244 40 71

8- 3.00'E KADAR AÇIK

Haliç Et ve Uykuluk İstanbul

Sabah 9.00'da açılıyor, 3.00'e kadar hizmet veriyor. Kokoreci, tuzlaması ve işkembe çorbası da seviliyor. Teoman Hünal öneriyor. Porsiyonu 35 lira. (0212) 255 74 50

9- ASLINDA KEBAPÇI AMA...

Adana Ocakbaşı İstanbul

1978'den beri Kurtuluş'ta hizmet veriyor. Oğuz Yenihayat "Menüsü et ağırlıklı. Kebapları klasik ama sakatatlarda uykuluk, böbrek, ciğer ve yürekte iddialı" diyor. Porsiyonu 40 lira. (0212) 247 01 43

10- YOLCULARIN ZİYAFET DURAĞI

Yılmaz Usta Kokoreç Marmaris

Yılmaz Usta, Marmaris-Datça yolu üzerinde eski bir servis aracını büfeye dönüştürmüş ve yolcuların ziyafet durağı olmuş. Salih Seçkin Sevinç'in önerisi. Porsiyonu 55 lira. (0534) 634 19 77