Kavurucu sıcağa aldırış etmeden güneşin altında uyudu - Son Dakika

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği günlerde, güneşe aldırış etmeden bankta uyuyan bir vatandaş dikkat çekti.

Eskişehir'de Adalar Bölgesi olarak bilinen alan, her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği uğrak noktalardan biri olarak biliniyor. Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği yaz günlerinde, porsuk kenarında bankta uyuyan bir vatandaş göze çarptı. Güneşin öğlen saatlerinde en tepede olduğu zamanda banka uzanan vatandaş, bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekti. Öte yandan meteoroloji müdürlüğünden alınan verilere göre Eskişehir'de hava sıcaklıkları bugün 37 dereceyi bulacak. Sıcak havalara karşı uyarılarda bulunan yetkililer, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamasını tavsiye etti. - ESKİŞEHİR