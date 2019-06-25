Kavurucu sıcak altında dev şemsiye ile halay
11 dakika önce
Gaziantep'te yaklaşık 40 derece sıcakta yapılan düğünde vatandaşlar dev şemsiyeyle halay çekti.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
'te yaklaşık 40 derece sıcakta yapılan düğünde vatandaşlar dev şemsiyeyle halay çekti.
Gaziantep'in Yavuzeli
ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde Kaya ailesinin düğününde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Dilan ve Savaş Kaya çiftinin düğününe katılanlar halay çekmek için piste çıktı. Aşırı sıcakta oynamakta zorlanan Mehmet Karapolat ve Muzaffer Kaya
isimli davetliler ise dev bir şemsiyenin gölgesinde halay çekti.
Kavurucu sıcakta çekilen halayda ilginç görüntüler de ortaya çıkarken, görenlerin gülüşmelerine sebep oldu. - GAZİANTEP
Kaçak çalıştırılan yatılı kursta taciz iddiasına tutuklama
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım
Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı
Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı