Son Dakika Haberleri: Kavurucu sıcak altında dev şemsiye ile halay
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Kavurucu sıcak altında dev şemsiye ile halay

11 dakika önce

Gaziantep'te yaklaşık 40 derece sıcakta yapılan düğünde vatandaşlar dev şemsiyeyle halay çekti.

Kavurucu sıcak altında dev şemsiye ile halay, System.String[]
Gaziantep'te yaklaşık 40 derece sıcakta yapılan düğünde vatandaşlar dev şemsiyeyle halay çekti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde Kaya ailesinin düğününde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Dilan ve Savaş Kaya çiftinin düğününe katılanlar halay çekmek için piste çıktı. Aşırı sıcakta oynamakta zorlanan Mehmet Karapolat ve Muzaffer Kaya isimli davetliler ise dev bir şemsiyenin gölgesinde halay çekti.

Kavurucu sıcakta çekilen halayda ilginç görüntüler de ortaya çıkarken, görenlerin gülüşmelerine sebep oldu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
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