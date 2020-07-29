Kavurucu sıcaklar altında kış mesaisi başladı - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşların kavurucu sıcaklar altında kışa hazırlık çalışmaları başladı. Sabahın erken saatlerinde yaylalara çıkan vatandaşlar, ot topluyor.

Beytüşşebap ilçesindeki Meydan, Kato, Hale, Faraşin ve Kahnicemet yaylalarında yaşayan göçerler kış hazırlıklarına başladı. Dev vadide tırpan ve traktörlerle ot biçmeye çalışan vatandaşlar kış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kış aylarında hayvanlarını besleyebilmek için yaz aylarında ot biçmeye çalışan köylüler, kavurucu sıcaklar altında günlerce çalışıyor. Ferhan Gökçe adında bir vatandaş hayvanlarına ot toplamak için gittiği yaylada günlerdir çalıştığını belirtti. Gökçe, "Memleketimizde kışlar çok sert geçer, bizler yaylalarda topladığımız otları eledikten sonra ahırlarda bekletiyoruz ve kışın hayvanlarımıza yem olarak veriyoruz. Faraşin Yaylası çok büyük bir yayla, bu yüzden herkes buralara geliyor. Yaylanın tamamında şuan ot biçiliyor. Hem bölge ekonomisi hem de ülke ekonomisine çok katkısı var. Samanın tonu bin liradan satılıyor. Gördüğünüz vadide neredeyse 800 ton saman var" dedi.

(Hazım Gökçe - Serdar Gükçe/İHA)