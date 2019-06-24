Son Dakika Haberleri: Kavurucu sıcaklar geliyor
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Kavurucu sıcaklar geliyor

1 saat önce

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Malatya'da hava sıcaklıklarının 3 ile 7 derece artacağı ifade edilerek sıcaklıklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Malatya'da hava sıcaklıklarının 3 ile 7 derece artacağı ifade edilerek sıcaklıklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:46 Kaynak: İHA
Tunceli, Elazığ, Malatya, Güncel
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