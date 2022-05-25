Kavurucu sıcaklar geliyor! Hava sıcaklığı hafta sonu 40 dereceyi bulacak - Son Dakika
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Kavurucu sıcaklar geliyor! Hava sıcaklığı hafta sonu 40 dereceyi bulacak

25.05.2022 09:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları pazar günü yurdun çeşitli bölgelerinde 40 derece seviyelerine ulaşacak. Sıcaklıklar İstanbul'da pazar günü 32 derece, İzmir'de 37 derece ve Ankara'da 31 derece dolaylarında hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre hava sıcaklıları günden güne artacak ve pazar günü 40 dereceyi bulacak.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ 32 DERECE

Artan sıcaklıklarla birlikte hava sıcaklıkları İstanbul'da pazar günü 32 derece, İzmir'de 37 derece, Ankara'da 31 derece dolaylarında hissedilecek.

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DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon'un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Kavurucu sıcaklar geliyor! Hava sıcaklığı hafta sonu 40 dereceyi bulacak - Son Dakika


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