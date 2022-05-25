Kavurucu sıcaklar geliyor! Hava sıcaklığı hafta sonu 40 dereceyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre hava sıcaklıları günden güne artacak ve pazar günü 40 dereceyi bulacak.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ 32 DERECE

Artan sıcaklıklarla birlikte hava sıcaklıkları İstanbul'da pazar günü 32 derece, İzmir'de 37 derece, Ankara'da 31 derece dolaylarında hissedilecek.

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon'un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.