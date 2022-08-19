Etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle Erzurum'da Oltu Çayı kurudu

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Erzurum'un Oltu ilçe merkezinden geçen ve bahar mevsiminde taşkın nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Oltu Çayı kavurucu sıcaklardan nasibini alarak tamamen kurudu.

"ESKİ GÜNLERİ ARIYORUZ"

Oltulu Ekrem Aydın, konu hakkında, "Çocukluğumuzda yüzdüğümüz Oltu Çayı maalesef kurumuş durumda. Oltu Çayı'nı bu durumda gördüğüm için inan çok üzüldüm. Oltu Çayı'ndan sulanan tarım arazileri susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. Tabi küresel ısınmamın neticesinde de Oltu Çayı'nın bu durumu bizleri üzmekte, eski günlerini arıyoruz" dedi.

"SEBEBİ AŞIRI SICAKLAR"

Oltulu Sebahattin Alkan ise kuruyan çay ile ilgili, "Oltu Çayı kurudu, bunun sebebi aşırı sıcaklar diğer bir sebebi ise Oltu'nun yukarılarından tarım amaçlı sulama yapmak için bentlere koştukları için Oltu Çayı'nda su kalmadı. Havada 40 derece civarında, bundan dolayı Oltu Çayı kurumuş durumda" diye konuştu.