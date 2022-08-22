Kavurucu sıcaklarda doğal klima - Son Dakika
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Kavurucu sıcaklarda doğal klima

22.08.2022 11:06
Kavurucu sıcaklarda doğal klima

Kavurucu sıcaklarda doğal klima Tokat'ta sıcak havalardan bunalan vatandaşlar şelalenin sularıyla serinliyor Tokat'ta sıcak havalardan bunalan vatandaşlar şelalenin sularıyla serinliyor.

Kavurucu sıcaklarda doğal klima

Tokat'ta sıcak havalardan bunalan vatandaşlar şelalenin sularıyla serinliyor

TOKAT - Tokat'ta sıcak havalardan bunalan vatandaşlar şelalenin sularıyla serinliyor.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyünde bulunan şelale doğal güzelliğinin yanı sıra yazın serin sularıyla da ilgi görüyor. Yaz ayının kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar, serinlemek için adeta şelaleye akın ediyor. İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ocaklı Şelalesi'ne gelenler piknik yapıp, 24 metre yüksekten dökülen suyun altına girerek serinlemenin keyfini çıkartıyor. Şelalenin serin sularında ise en çok çocuklar eğleniyor.

"Doğal ortamda serinliyoruz"

Şelalede doğal ortamda serinlediğinden bahseden Mehmet Ali Yıldız, "Ben buraya ilk defa geldim, memleketimizin her yeri süper. Ballıca mağarasına gittik daha sonra buraya geldik. Bulunduğumuz yerin rakımı yüksek olduğu için ve güneş arkada kaldığı için serin bir ortam var burada. Burada doğal ortamda serinliyoruz" dedi.

" Antalya'nın Düden şelalesi varsa bizimde Ocaklı Şelalemiz var"

Şelalede hem eğlenirken hem serinleyen Duru Beyzanur İçmez, "Şelale çok güzel, ıslanmayı çok seviyorum buraya gelip ferahlıyoruz. Hava çok sıcak ama burası çok serin. Antalya'nın Düden şelalesi varsa bizimde Ocaklı Şelalemiz var" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Antalya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavurucu sıcaklarda doğal klima - Son Dakika

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