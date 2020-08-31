Kavurucu sıcaklarda uyarı - Son Dakika

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevresinde kavurucu sıcakların etkili olduğunu, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesinin devam ettiği bildirildi.

Sözü edilen illerde hafta sonuna kadar sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesinin devam edeceği tahmin ediliyor.

Yaşlı ve hastalara uyarı

Bu arada, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Üreticiler dikkat

Diğer yandan, üreticilerin de bahçelerinde sulama ve ilaçlamayı gündüz sıcak saatler dışında akşam saatlerinde yapmaları önerildi. - MALATYA