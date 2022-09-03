SIĞIRCIK SÜRÜSÜ, İNEKLERİN GÖLGESİNDE YİYECEK ARADI - Son Dakika
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SIĞIRCIK SÜRÜSÜ, İNEKLERİN GÖLGESİNDE YİYECEK ARADI

03.09.2022 09:25
SIĞIRCIK SÜRÜSÜ, İNEKLERİN GÖLGESİNDE YİYECEK ARADI

KAVURUCU sıcaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sığırıcık sürüsü, yaylada otlayan ineklerin gölgesinde beslenmeye çalıştı.

KAVURUCU sıcaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sığırıcık sürüsü, yaylada otlayan ineklerin gölgesinde beslenmeye çalıştı. İnekler nereye giderse onların gölgesinde ilerleyen kuşlar arazide yiyecek aradı. Yemeye dalıp kısa bir süre güneşte kalanlar ise yiyeceği bırakıp hemen gölgedeki yerini aldı.

Ağrı- Van karayolu kenarında otlayan inek sürüsünün gölgesinde gezen kuşlar, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Ovaya yayılan onlarca ineğin gölgesinde gruplar halinde dolaşan sığırcıklar, yiyecek aradı. Sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan kuşlar, ısı fazlasını dışarı atmak ve vücut ısısını dengelemek için sık sık ağızları açık gezmek zorunda kaldı. Kuşların gölge bulamadığı için öğlenden sonra kayalıklar arasındaki yuvalarına gidip ve güneş batana kadar çıkmadıklarını söyleyen Çoban Şakir Taner (25), Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Dorukdibi köyünün sürüsünü otlatıyorum. Çok aşırı sıcaklarda sığırcık türü kuşlar, ineklerin gölgesinde yiyecek arar. İnekler nereye giderse onlarda onu takip eder. Eğer sürü yoksa sıcakların etkili olduğu öğleden sonra kuşların hepsi yuvasına gider ve güneş batana kadar orada dururlar. İneklerin gölgesinde guruplar halinde gezen kuylar özellikle yoldan geçenlerin çok dikketini çekiyor. Bazıları durup bunu izliyor ya da fotoğraf ve görüntüsünü çekiyor dedi.

Sıcak havaların gün boyu güneşin altında kaldıkları için kendilerini de çok etkiledğini söyleyen Taner, Sabah evden yanımıza buz gibi suyu alıp çıkarıyoruz. İki saat sonra sıcak su oluyor. Yani gün boyu serin bir su içememenin özlemini çekiyoruz Hava gerçekten çok sıcak. Başımıza güneş geçmesin diye kafamıza puşu ile koruyoruz dedi.

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Kaynak: DHA

Ağrı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SIĞIRCIK SÜRÜSÜ, İNEKLERİN GÖLGESİNDE YİYECEK ARADI - Son Dakika

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